В Алматы задержали основательницу компании "L-Капитал"

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Основатель компании "L-Капитал" задержана полицией Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 59-летняя И. - основательница компании "L-Капитал. Женщина водворена в изолятор временного содержания ДП, сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы.

Как ранее сообщалось, по коллективным заявлениям вкладчиков начато досудебное расследование . Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших проходит 50 человек, напоминает портал Polisia.kz.





Ранее в Алматы по подозрению в мошенничестве была задержана директор одного из ТОО , которая создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства