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В Алматы задержали основательницу компании "L-Капитал"

16.02.2021 10153
В Алматы задержали основательницу компании "L-Капитал"
Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Основатель компании "L-Капитал" задержана полицией Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 59-летняя И. - основательница компании "L-Капитал. Женщина водворена в изолятор временного содержания ДП, сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы.
 

Как ранее сообщалось, по коллективным заявлениям вкладчиков начато досудебное расследование. Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. 

 
В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших проходит 50 человек, напоминает портал Polisia.kz. 

Ранее в Алматы по подозрению в мошенничестве была задержана директор одного из ТОО, которая создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.  
 

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