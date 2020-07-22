Лекарства на 19 млн тенге изъяты из незаконной продажи в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Столичные полицейские проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК, передает Kazakhstan Today.

Всего с начала проведения рейдов выявлено 65 фактов реализации медицинских препаратов с нарушением законодательства РК, задержано 71 лицо. Изъяты 4891 упаковка лекарств, 179 градусников, свыше 250 тысяч медицинских масок, около 20 тысяч перчаток, 679 литров антисептических средств.

Общая сумма изъятых препаратов составила около 19 миллионов тенге.

Накануне, 20 июля, сотрудники полиции на улице Сауран установили незаконную реализацию лекарственных препаратов. Задержан 21-летний житель города, у которого изъят препарат "Клексан", а также "Ксарелто (Ривароксабан)" и "Цефтриаксон".

В ходе совместного рейда мониторинговая группа в составе представителей прокуратуры города и полицейских проводит рейдовые мероприятия по столичным аптекам, выявляя факты реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК.

За последнюю неделю к ответственности за реализацию лекарств по завышенным ценам привлекли 31 работника аптек.

Всем выявленным фактам будет дана правовая оценка. В соответствии с законодательством РК виновные лица будут привлечены к ответственности.

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