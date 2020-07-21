Лекарства незаконно продавали на алматинских рынках

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы продолжают проверки с целью пресечения незаконной продажи лекарств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе рейдов на одном из рынков города выявлен бутик, в котором продавали дексаметазон, диклоберл, цефтриаксон и другие препараты.

Из незаконной продажи изъято свыше 100 упаковок на сумму более 3 миллионов тенге.

Аналогичную точку продажи выявили позже на рынке "Салем". Гражданка Т. продавала лекарства по завышенным ценам и без фискального чека.





Кроме того, в Бостандыкском районе были задержаны две женщины, которые продавали онлайн антибиотики производства КНР. Накануне они были задержаны при попытке реализации 428 упаковок этого лекарства на общую сумму 1 миллион 498 тысяч тенге.

Материалы производств для принятия решения и дальнейшей квалификации деяния вышеуказанных граждан направлены в районные управления полиции.

Ранее в Нур-Султане владельцев 11 аптек привлекли к ответственности за спекуляцию медикаментами.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в ходе которой подверг жесткой критике работу правительства и акимов по борьбе с коронавирусом. Глава государства отметил, что правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.

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