Ложную рассылку о раздаче ваучеров распространяли от имени Magnum в Казахстане

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT получила обращение о распространении подозрительной рассылки от имени торгово-розничной сети Magnum Cash & Carry, передает Kazakhstan Today.

Среди казахстанцев распространялись ссылки с ложной информацией о "бесплатной раздаче ваучера" на фиксированную сумму от Magnum Cash & Carry, где предлагалось пройти опрос и получить купон от крупнейшей торгово-розничной сети. Причиной ложной раздачи ваучеров мошенники назвали открытие 71-го магазина Magnum Cash & Carry в Казахстане. А условием опроса было осуществление пользователями рассылки в мессенджере WhatsApp", - сообщили в KZ-CERT.

По информации Службы, ссылка перенаправляет пользователя на сторонний интернет-ресурс, после перехода на который поступает сообщение, что телефон пользователя заражен вредоносным ПО. Для решения проблемы осуществляется редирект на "магазин приложений" для установки ПО ProtectIO VPN.

По данному инциденту было принято порядка 50 звонков по бесплатному номеру горячей линии 1400. В рамках международного сотрудничества проведены мероприятия по оповещению Служб реагирования на компьютерные инциденты и хостинг-провайдеров, имеющих отношение к данному инциденту информационной безопасности, что позволило достичь недоступности мошеннического интернет-ресурса https://emprestimolegal.com/kz-magnum/?w, рассылающего опрос от Magnum Cash & Carry. Напомним, что официальным источником Magnum Cash & Carry является интернет-ресурс www.magnum.kz", - рассказали в KZ-CERT.

При этом в Службе сообщили, что аналогичный инцидент был зафиксирован KZ-CERT в апреле 2020 года, когда посредством мессенджера WhatsApp распространялась ложная рассылка от имени Adidas о якобы бесплатной раздаче обуви.

Казахстанцев призывают обращать внимание на доменное имя (в строке поиска) и в случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса сообщать по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявку по ссылке: https://cert.gov.kz/notify-incident, https://t.me/kzcert, а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.

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