Расследование по делу о строительстве LRT в Нур-Султане завершено

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Расследование по делу Astana LRT в Нур-Султане завершено. Об этом сегодня сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает Kazakhstan Today.

Уголовное расследование завершено. Начато ознакомление с материалами уголовного дела. Розыскные мероприятия в отношении скрывшихся преступников продолжаются. Установленная сумма ущерба составляет 5,7 млрд тенге", - цитирует Перова Kazpravda.kz .

Он также проинформировал, что по делу привлекаются руководители управлений акимата, должностные лица АО "Astana LRT" и подрядных организаций.

Заместитель акима находится в розыске , мы уже об этом говорили", - отметил Перов, уточнив, что по данному делу проходят более 10 человек, из которых трое - в розыске.

Проводятся розыскные мероприятия как по линии Интерпола, так и с теми государствами, где они предположительно скрываются. В интересах следствия не могу озвучивать их местонахождение. Идет процесс ознакомления, после этого дело будет направлено в суд, где будет открытое судебное заседание", - заключил Перов.

Напомним, 8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически непонятный.

Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше. Для чего тогда строить ЛРТ? 18 станций - это значит чуть больше 1 километра один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело", - сказал Токаев, поручив правительству и акимату определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также составить график и механизм реализации второй очереди.

Позднее в интервью Deutsche Welle Токаев отметил, что проект строительства ЛРТ до сих пор вызывает сомнения , причем не только в Казахстане. В Китае лица, причастные к нему, также оказались под следствием. В РК же, по словам президента, "необходимо внимательно рассмотреть этот проект", в том числе касательно коррупционной составляющей.

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