Люксовый автомобиль, квартира и земельные участки: Антикор конфисковал имущество казахстанца на 2,3 млрд тенге
Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции конфисковало имущество разыскиваемого казахстанца на сумму свыше 2,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба Антикора.
В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске. Он использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что постановлением суда денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
В целом, отметили в пресс-службе, с начала начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество. С санкции суда на имущественные объекты наложен арест", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане.