Люксовый автомобиль, квартира и земельные участки: Антикор конфисковал имущество казахстанца на 2,3 млрд тенге

За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел

Фото: polisia.kz

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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает - МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает Polisia.kz.





Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия. Их противоправные действия пресечены сотрудниками УБОП в январе 20225 года. Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





Он добавил, что впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту руководства транснациональным преступным сообществом. По делу проходят люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.





Совместно с КНБ, СГО и Генпрокуратурой проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, в том числе на межгосударственном уровне. Всего к ответственности привлекаются более 150 человек.





За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Свыше 130 фигурантов осуждены к наказанию в виде лишения свободы до 20 лет", - добавил Куандык Алпыс.



