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Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья

29.07.2022, 14:22 16441
Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, гражданин 1997 года рождения представлялся инженером одной из строительных компаний, но на самом деле отношения к ней не имел. 
 

Злоупотребляя доверием граждан, обещал узаконить им перепланировку жилья. За эту услугу мужчина получал от клиентов задаток в размере от 100 тысяч до 300 тысяч тенге. На данном этапе расследования установлены три аналогичных эпизода. Не исключена серийность этого преступного промысла, в связи с чем обращаемся к гражданам, пострадавшим от противоправных действий гражданина Я., и призываем их связаться с нами по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622-02-19", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов. 

 
Отмечается, что по действия фигуранта квалифицированы следствием по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
 

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Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге

29.07.2022, 20:50 7076
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - В Ульбинский ОП УП Усть-Каменогорска поступило обращение пяти девушек, ставших жертвами мошенника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, злоумышленник по наработанной схеме обещал своим знакомым помочь финансово, оформив денежный заем в микрофинансовой организации, однако, воспользовавшись доверчивостью знакомых, оформил на них товарный кредит. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 1, УК РК "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы

29.07.2022, 19:54 8326
Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Хулиганам, устроившим потасовку на территории Международного аэропорта Алматы, санкционирован арест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в ночь на 26 июля трое пьяных мужчин на автомобильной парковке воздушной гавани устроили драку. На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. 
 
Один из них - гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Они жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293, часть 2, УК РК "Хулиганство". По данному факту проводится досудебное расследование, сообщает Polisia.kz

 
Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых "содержание по стражей". Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.

 

Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты

29.07.2022, 19:37 9326
Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В АО "Казпочта" прокомментировали опубликованную в СМИ информацию по факту кражи денег со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 лет до 6,6 года граждан Б., Ж., Д. и Л., виновных в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере. Эти интернет-преступления были совершены в 2020 году. В результате мошеннических действий был нанесен ущерб компании на общую сумму более 294 млн тенге, благодаря мерам, принятым работниками АО "Казпочта", часть похищенных средств в размере 72,3 млн тенге возвращена компании. 
 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что осужденные не являются и никогда не являлись работниками Казпочты. В этих уголовных делах Казпочта является потерпевшей стороной. Вопрос по взысканию суммы материального ущерба решается в рамках гражданского судопроизводства", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта".

 
По результатам досудебного расследования АО "Казпочта" приняты соответствующие меры по кибербезопасности и усилению защиты информационных систем.
 

Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге

29.07.2022, 17:53 11876
Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге
ХРОМТАУ. 29 ИЮЛЯ - В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница Хромтау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам пострадавшей, в феврале ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков, сообщает Polisia.kz.
 
Далее "менеджер" сообщил, что она является доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли. 
 
Далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банках, чтобы опередить мошенников. Он также сказал, что не нужно самостоятельно погашать кредит, так как сумму уберут через базу.
 
Таким образом, под диктовку потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге, позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК. 
 

Мурату Бектанову продлили арест

29.07.2022, 13:37 17556
Мурату Бектанову продлили арест
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили срок ареста до 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бектанову грозит до 15 лет тюрьмы с пожизненным лишением права занимать государственные должности, сообщает "Хабар 24".
 
Напомним, он находится под стражей с 20 февраля. Бывшего главу министерства задержали через полтора месяца после январских событий. 19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование. Его подозревают в "превышении власти, совершенном в боевой обстановке".

 

Водитель спас девушку от изнасилования в Алматы: полиция раскрыла подробности

29.07.2022, 12:33 19331
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали факт попытки изнасилования девушки, которую спас проезжающий водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети появилось видео, на котором девушка, выбежавшая в полночь на дорогу в частном секторе, умоляет водителя не останавливаться, иначе ее изнасилуют, сообщает портал exk.kz.

 
По словам автора, "парни обещали ее по пути подвезти и заказали такси. После того как она поняла, что машина не туда повернула, она начала кричать. Водитель такси тупо отвез и уехал. А ее силой вытащили из машины".
 
Как пишет автор, "вызвали полицию, через 5 минут приехали 4 патрульные машины. Девушку забрали и начали искать подозреваемых по приметам". 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, спасенная девушка подозревает, что изнасилование мог задумать один из ее знакомых, с которым она выпивала алкогольные напитки незадолго до инцидента.
 
В ведомстве уточнили, что попытку изнасилования расследуют сотрудники управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются, создана следственно-оперативная группа.
 

Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", - добавили в пресс-службе. 

 

В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал

29.07.2022, 11:42 20821
В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 26 июля задержан местный житель, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма мефедрона, 1,4 килограмма альфа-PVP и  659 таблеток МДМА (экстази), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 
Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.
 
По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
 
Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. 
 

В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге

29.07.2022, 10:30 21271
В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 29 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе окончено в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет, сообщает Агентство по финмониторингу РК. 
 

В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Тrade 2030" заключил с главами и должностными лицами сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля. Затем на основании указанных договоров в управление сельского хозяйства акимата Костанайской области были поданы переводные заявки об оплате в "Агропром Тrade 2030" причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля", - говорится в сообщении.

 
Установлено, что фактические данные сельхозтоваропроизводители не приобретали семян у данного ТОО, и н езанимались выращиванием картофеля. 
 
Кроме того, некоторые ТОО являлись бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.
 
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали фермерам вознаграждение. Но после получения субсидий в размере 1,5 млн тенге, вознаграждение получил только глава одного крестьянского хозяйства.
 

По вышеуказанным фактам за июнь - июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел с общим выявленным ущербом, причиненным государству, в размере 96 млн тенге. Судом директор ТОО "Агропром Тrade 2030" признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет", - рассказали в АФМ.

 
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

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