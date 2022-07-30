Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья

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По данным Polisia.kz, гражданин 1997 года рождения представлялся инженером одной из строительных компаний, но на самом деле отношения к ней не имел.
Злоупотребляя доверием граждан, обещал узаконить им перепланировку жилья. За эту услугу мужчина получал от клиентов задаток в размере от 100 тысяч до 300 тысяч тенге. На данном этапе расследования установлены три аналогичных эпизода. Не исключена серийность этого преступного промысла, в связи с чем обращаемся к гражданам, пострадавшим от противоправных действий гражданина Я., и призываем их связаться с нами по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622-02-19", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.
Отмечается, что по действия фигуранта квалифицированы следствием по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).