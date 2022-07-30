Лжеинженер обманул жителей Алматы, обещая узаконить перепланировку жилья

ХРОМТАУ. 29 ИЮЛЯ - В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница Хромтау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам пострадавшей, в феврале ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков, сообщает Polisia.kz

Далее "менеджер" сообщил, что она является доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли.

Далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банках, чтобы опередить мошенников. Он также сказал, что не нужно самостоятельно погашать кредит, так как сумму уберут через базу.

Таким образом, под диктовку потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге, позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК.