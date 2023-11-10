09.11.2023, 11:05 48541
Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды расследуются в 10 регионах страны, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетысу, а также в городах Алматы, Астане и Шымкенте.
Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "Energy Eolus Qazaqstan" с целью создания видимости существования Eolus"в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", - рассказали в АФМ.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3000 человек, из которых 1773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге", - сообщает агентство.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы. Они причинили вкладчикам ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
Также направлено в суд дело в отношении организаторов филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical, которые обманули более 400 вкладчиков на сумму 490 млн тенге.
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10.11.2023, 16:08 5546
Экс-министру Бишимбаеву предъявляют обвинение по статье "Убийство"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве супруги бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева расследуется по статье УК РК "Убийство", сообщили в столичном департаменте полиции.
Вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
Он задержан, идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу", - сказал Сарсенов.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что подозреваемому предъявлены обвинения по статье УК РК "Убийство".
Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по статье 99 УК РК (Убийство) столичным департаментом полиции", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.
В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
10.11.2023, 15:02 9141
Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что при координации Главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц.
Как пояснили в АФМ, задержанные подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
Начато досудебное расследование.
В пресс-службе ведомства уточнили, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.
10.11.2023, 14:34 10916
Промышлявшая на Балхаше группа браконьеров нанесла ущерб государству на 270 млн тенге
Изъято свыше 51 тонны рыбы
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Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в области Жетісу, незаконно рыбачивших на Балхаше.
В состав группы браконьеров входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и города Талдыкоргана. Проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 51 тонны рыбы, 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 - незарегистрированного, более 450 боеприпасов, крупная сумма денег, религиозная литература, 11 моторных лодок и 210 рыболовных сетей от 80 до 120 метров каждая, сообщает Polisia.kz.
Предварительный ущерб деятельности браконьеров превысил сумму в 270 млн тенге.
По результатам оперативно-следственных мероприятий все участники преступной группы доставлены в полицию, из которых четверо организаторов водворены в изолятор временного содержания. Расследование проводится следственным управлением департамента полиции области Жетісу по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов группой лиц с причинением крупного ущерба и незаконного хранения оружия", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
10.11.2023, 12:25 14336
Какие уголовные правонарушения совершают госслужащие в Казахстане
За январь-октябрь 2023 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили свыше 800 госслужащих
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наибольшая доля уголовных правонарушений, совершенных госслужащими в Казахстане, пришлась на получение взятки.
Численность госслужащих, получивших взятку, выросла на 4,4% за год, до 190 человек. Часто госслужащие попадались также на мошенничестве: 167 человек - на 20,1% больше, чем годом ранее. В тройке наиболее часто нарушаемых госслужащими статей оказались также присвоение или растрата вверенного чужого имущества, на которых попались 107 человек", - сообщает ranking.kz.
Помимо указанных выше статей, в число "популярных" также вошли:
- пытки;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;
- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами;
- дача взятки;
- халатность;
- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград.
По данным аналитиков, за январь-октябрь 2023 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили 842 государственных служащих - на 5% меньше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких госслужащих насчитывалось 886 человек - почти столько же, сколько и годом ранее (887 человек по итогам января-октября 2021 года). В целом наблюдается тенденция уменьшения количества подобных случаев", - отмечают аналитики.
В региональном разрезе больше всего государственных служащих, совершивших уголовные правонарушения, насчитывалось в Шымкенте: 102 человека - в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Напомним, Казахстан вошел в число самых коррумпированных стран мира.
10.11.2023, 11:55 16716
Экс-акима Атырау арестовали за махинации с землей
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев задержан за махинации с земельными участками, сообщает прокуратура Атырауской области.
Установлено, что в период 2020-2022 гг. должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.), под индивидуальные жилищные строения", - говорится в сообщении ведомства.
По его информации, вчера в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан экс-аким города Атырау Кайрат Уразбаев. Он водворен в ИВС, ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РК "Мошенничество". Экс-чиновнику грозит наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее приговор за незаконную продажу конфискованной недвижимости Храпунова вынесли чиновникам в Алматы.
Также к 10 годам лишения свободы приговорили экс-акима Кентау.
В августе по подозрению в коррупции был задержан замглавы транспортной инспекции Жетысу. Подозреваемый систематически получал взятки за беспрепятственный проезд грузовых авто по территории области.
10.11.2023, 10:02 18441
В Жамбылской области сотрудников ДЮСШ осудили за хищение 16 млн тенге
Вынесен приговор в отношении семи лиц за хищение бюджетных средств, выделенных для развития спорта
Фото: Прокуратура Жамбылской области
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Тараз. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Факт хищения в особо крупном размере с использованием служебного положения должностными лицами ДЮСШ № 16 в пособничестве другим лицам выявила прокуратура Меркенского района Жамбылской области. Вынесен приговор в отношении семи лиц. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что должностные лица произвели вывод бюджетных средств путем оплаты за непоставленный товар и неоказанные услуги. 29 февраля 2020 года ДЮСШ произвела оплату в сумму 2 млн тенге поставщику за услугу по изготовлению спортивных макетов и металлических конструкции, однако последним указанные виды работы не оказаны, бюджетные средства обналичены по просьбе должностных лиц ДЮСШ № 16, при этом за свои услуги пособник получал 10% от общей суммы. В результате преступных действий ущерб государству составил свыше 16 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
10 октября 2022 года по данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрирован ЕРДР по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, расследование которого проводилось управлением досудебного расследования прокуратуры области.
По итогам расследования уголовное дело в отношении 7 лиц для рассмотрения по существу направлено в суд.
3 ноября 2023 года приговором суда Меркенского района директор ДЮСШ и его предшественник, главный бухгалтер осуждены к лишению свободы от 3,5 года до 7 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе и 4 пособника осуждены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной должностью сроком на 10 лет", - проинформировали в пресс-службе.
По уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил.
10.11.2023, 08:39 23261
Полиция проводит расследование по факту избиения до смерти жены экс-министра нацэкономики Бишимбаева
Фото: Polisia.kz
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проводит расследование по факту избиения до смерти жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
В одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование. В соответствии со статьей 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
По информации СМИ, по делу об избиении супруги до смерти задержали Куандыка Бишимбаева.
Напомним, в конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
09.11.2023, 18:20 40661
В горах области Жетысу задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка
Ранее подозреваемый был объявлен в розыск
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах области Жетысу задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
В горной местности области Жетысу пограничниками задержан житель региона, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ранее указанный гражданин был объявлен в розыск.
Задержанный по компетенции передан органам полиции для принятия процессуального решения", - добавили в КНБ.
Ранее разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки иностранца задержали в Акмолинской области.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?