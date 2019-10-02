В Алматы мошенник-рецидивист выманивал у пенсионеров крупные денежные суммы

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - В Алматы ранее судимый мошенник выманивал у пенсионеров крупные денежные суммы, представляясь сотрудником полиции, передает Kazakhstan Today.

В Алматы задержали уроженца Карагандинской области, который длительное время на территории Бостандыкского района совершал мошенничество в отношении пожилых людей, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Нашим подразделением проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК в отношении 37-летнего мужчины, который ранее неоднократно судим за мошенничество и грабеж. На протяжении нескольких месяцев он обманывал пожилых людей. Схема его преступного промысла была таковой: он в свободном доступе, в Интернете, собирал сведения на пенсионеров, у которых имеются взрослые дети, наведывался к ним домой и, представляясь сотрудником полиции, сообщал о том, что, их сын, к примеру, задержан за совершение преступления. Затем предлагал откупиться, называя крупные суммы, в разрезе от 400 тысяч до 1 миллиона тенге", - проинформировал начальник отдела полиции при управлении полиции Бостандыкского района подполковник полиции Галым Касымбаев.

По его словам, визитер не показывал своим жертвам никакого удостоверения и иных документов. "Этой информацией он просто-напросто заставал бабушек и дедушек врасплох. Самой взрослой его жертве 86 лет. Понятно, что запомнить внешность и приметы подозреваемого пенсионеры, в силу своего преклонного возраста, не могли, да и бдительность их несколько притуплена. Но, несмотря на это, нам удалось вычислить подозреваемого и задержать его. На сегодняшний день доказана причастность фигуранта более чем к 10 преступным эпизодам на территории Бостандыкского района. Не исключено, что список потерпевших может быть намного больше. В этой связи сообщаем свои координаты, по которым можно будет заявить о других фактах: 298-52-81 и 298-52-82", - добавил подполковник Касымбаев.

Как сообщалось ранее, сотрудники управления криминальной полиции в Алматы задержали мошенника-ловеласа . Подозреваемый очень легко входил в доверие к женщинам. На каком-то этапе общения он под различными предлогами выманивал у женщин денежные перечисления на свой электронный кошелек. Таким образом, ему удалось завладеть более чем 15 миллионами тенге.

Другая алматинская мошенница обманула горожан на 50 млн тенге , предлагая помощь в получении жилья по госпрограмме. Подозреваемая приходила с поддельными документами в районный аппарат акима, а также в городской аппарат акима для поиска своих жертв. Она говорила потерпевшим, что вопрос решится через несколько дней, нужно только заплатить за квартиру и услуги посредника.

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