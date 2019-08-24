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В Алматы мошенница обманула граждан на 50 млн тенге, предлагая жилье по госпрограмме

23.08.2019, 10:12 9559
Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 33-летняя мошенница обманула граждан на 50 млн тенге, предлагая помощь в получении жилья по госпрограмме, передает Kazakhstan Today.
 

Женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. На протяжении периода с 2015 года по 2019 год на территории Бостандыкского района, действуя по запланированной преступной схеме, представляясь посредником между управлением жилищной инспекции по городу Алматы и гражданами, путем обмана и злоупотребления доверием, обещая получить жилое помещение по государственной программе и через акимат совершала крупные хищения денежных средств", - сообщили в департаменте полиции города.

 
Подозреваемая приходила с поддельными документами в районный аппарат акима, а также в городской аппарат акима для поиска своих жертв. Имея на руках поддельные документы, женщина говорила потерпевшим, что вопрос решится через несколько дней, нужно только заплатить за квартиру и услуги посредника. 
 
"В настоящее время подозреваемая причинила материальный ущерб потерпевшим на сумму свыше 50 млн тенге. Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям на территории города Алматы. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК", - рассказал начальник УП Бостандыкского района Даурен Утебаев.
 
Подозреваемая водворена в ИВС ДП города Алматы. Проводятся следственные действия.
 

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