Мошенник обещал помощь в оформлении инвалидности в Туркестанской области

Туркестан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обещавшего оформить инвалидность, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что знакомый обманным путем выманил у него деньги, обещая помощь с оформлением инвалидности. Как только мужчина передал аферисту 100 тысяч тенге, последний исчез из виду, не выполнив обещанного.

Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Мошенничество" и сразу же приступили к розыску подозреваемого. В течение суток он был задержан и признался в содеянном. Следствием установлено, что молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему и предлагая за вознаграждение помощь в получении документов по инвалидности, выманил у него деньги и скрылся. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность афериста к другим аналогичным фактам мошенничества", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

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