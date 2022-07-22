Мошенник обманул алматинцев на 15 млн тенге

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По данным Polisia.kz, подозреваемый представлялся оптовым поставщиком шин и обещал доставить дешевый товар со склада.
Оплату за товар гражданин Е., 1992 года рождения, получал заблаговременно. Она варьировалась от 500 тысяч до 6 млн тенге в зависимости от объема покупки. Обещаний мужчина не выполнил, после чего обманутые граждане, а их 12 человек, написали заявление в полицию. Уголовное дело расследуется по статье 190, часть 3, УК РК. На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 млн тенге. Подозреваемый водворен в ИВС. Учитывая следственную необходимость, просим граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Е., связаться с нами по телефонам: 8-700-300-99-96; 8-778-626-11-08", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.