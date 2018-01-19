Мошенника разыскивают в Астане

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Мошенника разыскивают в Астане19.01.2018
Криминал  12:29

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие в установлении личности мошенника, передает Kazakhstan Today.


"Если вы обладаете какой-либо информацией о данном человеке, просим обратиться в УВД района Алматы (улица Жансугурова, 2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 или на 102", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские пояснили, что в одном из бутиков торгового дома разыскиваемый мужчина обманным путем завладел денежными средствами в сумме около 50 тысяч тенге.

"С заявлением в полицию обратился продавец торгового дома по улице Алаш. Он рассказал, что мужчина, покупая товар, стоимостью не более одной тысячи тенге, спросил у продавца есть ли сдача с 20 тысяч тенге и предложил добавить мелочь для удобства сдачи, тем самым запутывая и отвлекая продавца. Саму купюру он не отдал, а продавец, пересчитав мелочь и ответив на все вопросы покупателя, отдал ему сдачу. В настоящее время полицейскими проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество)", - уточнили в ДВД.

Департамент внутренних дел предупреждает работников торговой сферы о подобном мошенничестве и рекомендует проявлять внимательность и бдительность при расчете, чтобы не стать жертвой мошенников.
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