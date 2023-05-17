Мошенники оформили на алматинца кредиты на 7 миллионов тенге

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Байконур. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение семи уголовных дел в отношении местных жителей по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 291 УК РК (Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в том числе в значительном размере), - Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение семи уголовных дел в отношении местных жителей по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 291 УК РК (Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в том числе в значительном размере), сообщает пресс-служба надзорного органа.





Следствием установлено, что во всех случаях подозреваемые, преследуя желание трудоустроиться в одну из действующих на космодроме организаций ракетно-космической отрасли либо улучшить свои жилищные условия, передавали мошенникам, выдававшим себя за посредников в даче взятки должностным лицам, различные денежные суммы. При этом размеры взяток составляли от 14 до 35 тысяч рублей.





В результате действий мошенников граждане не только не добились желаемого результата по трудоустройству либо улучшению своих жилищных условий и денег, но и стали фигурантами коррупционных уголовных дел по фактам дачи взяток.





В этой связи прокуратура комплекса призывает граждан воздержаться от совершения незаконных действий подобного характера, а также разъясняет, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательства взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.