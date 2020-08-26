Мошенница обещала жителям столицы за 2-3 млн тенге "продвинуть" очередь на получение жилья

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали женщину, обманувшую очередников на госжилье, передает Kazakhstan Today.

34-летняя женщина, войдя в доверие, обманула девятерых горожан. Мошенница обещала людям помощь в продвижении очереди на жилье по государственной программе. За свои услуги она брала с каждого от 2 до 3 млн тенге. Слух о предприимчивой гражданке, якобы имеющей обширные связи в госучреждениях и банках, быстро распространился среди знакомых. В результате граждане, не подозревая обмана, лишились своих кровных", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Женщина задержана и водворена в следственный изолятор. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории РК.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-60-69, 8 702 500 97 29, 102", - сказано в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства