Мошенница обманула жителей Нур-Султана на миллионы тенге, обещая кредит под 2%

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мошенница обманула трех человек, обещая помочь оформить кредит в банке по ставке 2%, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратилась жительница города и сообщила, что ее обманули на 2,5 млн тенге. Как рассказала потерпевшая, ее знакомая предложила ей свою помощь в оформлении большой суммы кредита в банке под 2%. При этом подозреваемая ссылалась на большие связи в банковских кругах", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, за свои услуги подозреваемая брала крупное вознаграждение от потерпевших, которые верили ее заверениям в ускоренном оформлении кредита. Таким образом ей удалось обмануть трех человек.

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 46-летнюю жительницу города. Выяснилось, что женщина не в первый раз совершает мошенничество, в 2018 году она была осуждена за аналогичные преступления. В настоящее время проводится расследование по статье 190 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства