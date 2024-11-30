Мстили за расследование хищений: участников нападения на следователя осудили в Астане

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Туркестан. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники транспортной полиции изъяли у жителей Туркестана 39 книг религиозного содержания. Двое мужчин оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге, сообщает - Сотрудники транспортной полиции изъяли у жителей Туркестана 39 книг религиозного содержания. Двое мужчин оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz





Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана.





В ходе проверки у задержанных изъяли 39 книг религиозного содержания. Полицейские составили административные протоколы на правонарушителей за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 50 МРП (184 600 тенге).



