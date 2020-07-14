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Мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Алматы

13.07.2020, 14:37 6562
Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в попытке похищения пятилетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.
 
Информация и видео были опубликованы в соцсетях. По словам автора, инцидент произошел 10 июля в Турксибском районе. Подозрительного мужчину на детской площадке заметила соседка. Когда он предложил пятилетнему малышу сходить с ним в магазин, женщина решила проследить, куда уводят ребенка.

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Здравствуи?те. 10 июля в г. Алматы была попытка увести 5 летнего ребенка неизвестным мужчинои?. Соседка увидела на площадке подозрительного мужчину , которыи? улыбался детям, позже услышала как он приглашает одного из мальчиков сходить в магазин. Еи? это показалось подозрительным и она пошла за ними, мужчина увидев соседку попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его там. Он попал на камеры видеонаблюдения. Родители мальчика написали заявление в полицию, мужчину нашли и задержали. Сегодня его уже отпустили и дело закрыли. Говорят провели профилактическую беседу и поставили на учёт!!!!! Не могли бы вы разместить видео и фото этого мужчины, только лишь для того чтобы родители были бдительны и не оставляли детеи? без присмотра. Достоверность информации вы можете проверить связавшись с нашим участковым или обратившись в полицию. Вообщем будьте бдительны, не отпускаи?те детеи? без присмотра ??

Публикация от @kris_p_almaty +21 | kz ???? (@kris_p_almaty)

 

Мужчина, увидев соседку, попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его там. Он попал на камеры видеонаблюдения. Родители мальчика написали заявление в полицию, мужчину нашли и задержали", - рассказал автор публикации.

 
В полиции рассказали, что ведется расследование. Задержан подозреваемый - мужчина 1961 года рождения, местный житель, который утверждает, что хотел купить ребенку воды. 
 
В обстоятельствах произошедшего предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.
 

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