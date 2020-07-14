Мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Алматы

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в попытке похищения пятилетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Информация и видео были опубликованы в соцсетях. По словам автора, инцидент произошел 10 июля в Турксибском районе. Подозрительного мужчину на детской площадке заметила соседка. Когда он предложил пятилетнему малышу сходить с ним в магазин, женщина решила проследить, куда уводят ребенка.





Мужчина, увидев соседку, попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его там. Он попал на камеры видеонаблюдения. Родители мальчика написали заявление в полицию, мужчину нашли и задержали", - рассказал автор публикации.

В полиции рассказали, что ведется расследование. Задержан подозреваемый - мужчина 1961 года рождения, местный житель, который утверждает, что хотел купить ребенку воды.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.

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