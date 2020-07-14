Мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Алматы

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Здравствуи?те. 10 июля в г. Алматы была попытка увести 5 летнего ребенка неизвестным мужчинои?. Соседка увидела на площадке подозрительного мужчину , которыи? улыбался детям, позже услышала как он приглашает одного из мальчиков сходить в магазин. Еи? это показалось подозрительным и она пошла за ними, мужчина увидев соседку попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его там. Он попал на камеры видеонаблюдения. Родители мальчика написали заявление в полицию, мужчину нашли и задержали. Сегодня его уже отпустили и дело закрыли. Говорят провели профилактическую беседу и поставили на учёт!!!!! Не могли бы вы разместить видео и фото этого мужчины, только лишь для того чтобы родители были бдительны и не оставляли детеи? без присмотра. Достоверность информации вы можете проверить связавшись с нашим участковым или обратившись в полицию. Вообщем будьте бдительны, не отпускаи?те детеи? без присмотра ??
Мужчина, увидев соседку, попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его там. Он попал на камеры видеонаблюдения. Родители мальчика написали заявление в полицию, мужчину нашли и задержали", - рассказал автор публикации.
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