Мужчину ранили из травматического пистолета во время драки в Астане  

Фото: МВД РК

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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов в ходе брифинга прокомментировал скандальное фото осужденного генерала Серика Кудебаева в окружении 11 мужчин за богато накрытым столом.





Жанат Ешмагамбетов сообщил, что было проведено служебное расследование в учреждении № 22 Усть-Каменогорска. Он отметил, что в действиях заснятых на фото мужчин особых нарушений не установлено. Также председатель КУИС добавил, что особых условий для Кудебаева не создано.





Он находится в равных условиях с другими осужденными, это учреждение отрядного содержания, не камерного, в среднем там в отряде 40-50 человек", - сказал Жанат Ешмагамбетов.





В ходе проверки выяснилось, что телефон, на который был сделан снимок принадлежал не Кудебаеву, а другому осужденному. Также проверка установила, что среди продуктов на столе не было алкоголя, осужденные в ходе приема пищи спиртное не употребляли.





В данном случае осужденные после свидания с родственниками получили продукты питания. И в свободное время они собрались в этом помещении для приема пищи. Нарушение, которое мы выявили, - это наличие сотового телефона, что категорически запрещено в учреждении, и перекрытие объектива видеокамер", - сообщил Жанат Ешмагамбетов.





Телефон обнаружили и изъяли. Осужденный, сделавший снимок, помещен в дисциплинарный изолятор, так как признан злостным нарушителем режима исполнения наказания.





Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах парламента высказался о скандальной фотографии с Сериком Кудебаевым, на которой тот запечатлен сидящим за богато накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.





Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.





3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.





27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.





28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.



