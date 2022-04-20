МВД предупреждает о новых уловках мошенников

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министерство внутренних дел РК сообщает об участившихся случаях мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию - Ф.И.О., ИИН и т.д. Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа. Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформление кредита", - сообщили на сайте ведомства.
В министерстве также рассказали, как не стать жертвой мошенников.
Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные. Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись - сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов и т.д. - персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка", - предупредили в МВД.
Также в ведомстве порекомендовали для защиты банковских счетов придерживаться элементарных мер безопасности: регулярно менять пароли, которые должны быть сложными, и подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.
Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства", - подчеркнули в МВД.
В ведомстве также отметили, что по ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрыть и расследовать интернет-мошенничество не всегда удается быстро и просто.
Как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, а также подложные абонентские номера. Для обналичивания похищенных денежных средств используются подставные лица", - уточнили в ведомстве.