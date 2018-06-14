На 11 лет осудили костанайца, обезглавившего свою сестру

Костанай. 14 июня. Kazakhstan Today - Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области приговорил к 11 годам лишения свободы Кузбека Альмагамбетова, который обвинялся в убийстве сестры, передает Kazakhstan Today.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждении максимальной безопасности. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма, пишет alau.kz

Свою вину Альмагамбетов не признал и сообщил суду, что намерен обжаловать приговор.

Жуткое происшествие случилось в Карабалыкском районе в ночь на 25 декабря 2017 года. 29-летний житель Славенки распивал спиртное со своей двоюродной сестрой. Возникла ссора. Мужчина кухонным ножом нанёс шесть ударов в область грудной клетки сестре. Далее обвиняемый ножом перерезал шею женщине, полностью отчленив её голову от туловища.

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