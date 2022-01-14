На 30 лиц заведены уголовные дела по факту нападения на здание ДКНБ Жамбылской области

ТАРАЗ. 13 ЯНВАРЯ - В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группой Жамбылской области по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору" расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области заведено шесть уголовных дел по статьям УК РК "Убийство сотрудника при осуществлении служебной деятельности","Акт терроризма", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Основные трагические события в Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. Группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова" были предприняты попытки захвата департамента КНБ по Жамбылской области.

При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личного состава, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим был открыт ответный огонь.

Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки.