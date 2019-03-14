На территории Алматинской области пресечена деятельность 3 групп скотокрадов

Талдыкорган. 11 января. Kazakhstan Today - На территории Алматинской области пресечена деятельность 3 преступных групп скотокрадов, раскрыто 9 краж скота, передает Kazakhstan Today.





5 января сотрудниками криминальной полиции обезврежена преступная группа из 5 человек, изобличенных в совершении трех краж скота на территории Кегенского района, в результате которых было похищено 88 лошадей", - сообщили в пресс-службе МВД РК.





В тот же день в Илийском районе задержана группа из 5 участников, причастная к совершению ряда краж мелкого рогатого скота. Всего группой было похищено 240 овец.





Кроме того, 6 января задержана преступная группа, состоящая из 4 жителей Жамбылского района, которые совершили кражу 27 голов лошадей.





В настоящее время принимаются меры по поиску и возврату похищенного скота законным владельцам. На сегодняшний день найдено и возвращено 12 лошадей и 51 голов МРС. Задержанные проверяются на причастность к другим нераскрытым преступлениям", - отметили в МВД.





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