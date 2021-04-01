Начальника пожарной части в Западном Казахстане забили до смерти

УРАЛЬСК. 31 МАРТА - От полученных во время избиения травм скончался Акан Нургалиев, начальник пожарной части №27, расположенной в селе Караултобе Акжаикского района ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Избиение произошло 25 марта. По словам его брата Руслана Нургалиева, Акана около 11 часов вечера позвали на работу коллеги, сообщает " Уральская неделя ".

Я не знаю, зачем его вызвали. В пожарной части, кроме двух пожарных, находились еще двое посторонних. Они были пьяны. Не знаю, что за ссора возникла, кто кого бил, но моего брата жестоко избили. В пожарной части были разбиты камеры, очевидно, чтобы скрыть доказательства. На следующий день брата нашли в сарае, который принадлежит другому их брату, их дом расположен на окраине села. Сноха вышла утром и увидела, что кто-то лежит в сарае. Она узнала моего брата. Нам сразу сообщили об этом и вызвали скорую помощь. Его сразу поместили в реанимационное отделение районной больницы. Он умер в 5 часов утра 27 марта. Трое детей стали сиротами", - говорит Руслан Нургалиев.

Он не верит, что брат сам пошёл в дом их брата и обеспокоен тем, что, когда будут проходить следственные действия, могут быть упущены важные моменты и виновные могут остаться на свободе.

Его забили до смерти и бросили в сарае. Те, кто убил моего брата, должны понести наказание по закону. Я боюсь, что виновником случившегося сделают моего мертвого брата", - сказал Руслан Нургалиев.

Пресс-служба департамента полиции ЗКО сообщила, что по этому делу возбуждено досудебное расследование по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении одного лица.

25 марта 2021 года, около 23.00, между жителями села Караултобе Н. и М. вспыхнула ссора и завязалась драка. 26 марта 2021 года, около 08.30, гражданин Н. был найден без сознания в летнем сарае дома брата и на машине скорой помощи доставлен в Акжаикскую районную больницу. 27 марта 2021 года, в 05.46 из отделения хирургии Акжаикской районной больницы поступило сообщение о его смерти от травм. В связи со смертью потерпевшего Н. дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 106 УК РК, а подозреваемый М. взят под стражу и помещен в ИВС", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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