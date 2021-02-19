Находившегося в межгосударственном розыске подозреваемого в убийстве задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Полицейскими Нур-Султана задержан 29-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в межгосударственном розыске за совершение убийства на территории Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что задержанный, находясь в Москве, после распития спиртных напитков совершил убийство гражданина РФ, после чего скрылся. В 2020 году была установлена личность подозреваемого, он был объявлен межгосударственный розыск. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Решается вопрос о его экстрадиции, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

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