Наркокурьер привез на такси в Алматы более килограмма гашиша

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - 33-летний житель Меркенского района Жамбылской области на такси пытался ввезти в Алматы крупную партию наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Около восьми часов вечера на стационарном экологическом посту, расположенном по улице Жандосова, на въезде в мегаполис, сотрудники специализированного батальона остановили автомашину марки "Тойота-Камри", в салоне которой в качестве пассажира следовал гражданин Б., приезжий из поселка Мерке. При нем в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят в процессуальном порядке полиэтиленовый сверток с веществом, похожий на порошок. Как позже установила судебно-химическая экспертиза, речь идет о гашише, общий вес которого составил 1 килограмм 88 граммов", - сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП Алматы майор полиции Маулен Касымжан.

По его словам, наркоделец заявил полиции, что привез наркотики из дома для собственного употребления.

Полиция на исключает, что задержанный житель Жамбылской области является одним из звеньев устойчивого канала поставки наркотиков в мегаполис. Оперативные сведения на данный счет тщательно проверяются.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по часть 4 статьи 296 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП.

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