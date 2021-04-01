Наркотики и оружие изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 31 МАРТА - В Туркестанской области задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. При обыске в его доме обнаружили оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совместной операции УПП ДП Туркестанской области и Сарыагашского РОП полицейские установили подозреваемого и провели обыск по месту жительства. В результате оперативники обнаружили и изъяли 19 свертков с содержимым, похожим на наркотическое средство. Кроме того, среди одеял полицейские нашли пневматический пистолет.

Согласно экспертизе, наркотическое средство растительного происхождения является высушенной марихуаной общим весом около 300 граммов. Изъятый пневматический пистолет оказался незарегистрированным. Оружие направили на экспертизу.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим преступлениям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства