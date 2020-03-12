Наркотики и оружие обнаружены у жителя Жамбылской области (ВИДЕО)

Тараз. 11 марта. Kazakhstan Today - У 41-летнего жителя Жамбылской области обнаружены наркотики и оружие, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в Шуском районе задержали 41-летнего жителя села Толе би, сообщает Polisia.kz

При обыске его автомобиля обнаружен пакет с гашишом весом более 4,5 килограмма.

В ходе обыска по месту проживания обнаружены 12-калибровое ружье, 4 патрона 12-г калибра. В складском помещении найдена марихуана весом более 30 килограмм.

Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).





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