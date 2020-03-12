Система Orphus

Наркотики и оружие обнаружены у жителя Жамбылской области (ВИДЕО)

11.03.2020, 10:52 11098
Наркотики и оружие обнаружены у жителя Жамбылской области (ВИДЕО)
Тараз. 11 марта. Kazakhstan Today - У 41-летнего жителя Жамбылской области обнаружены наркотики и оружие, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в Шуском районе задержали 41-летнего жителя села Толе би, сообщает Polisia.kz
 
При обыске его автомобиля обнаружен пакет с гашишом весом более 4,5 килограмма.
 
В ходе обыска по месту проживания обнаружены 12-калибровое ружье, 4 патрона 12-г калибра. В складском помещении найдена марихуана весом более 30 килограмм. 
 
Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая