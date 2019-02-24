Наркоторговцы привезли 25 килограммов гашиша из Жамбылской области в Акмолинскую

Кокшетау. 5 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники подразделения по борьбе с наркобизнесом Акмолинской области ликвидировали канал поставки наркотиков на территорию региона, передает Kazakhstan Today.

2 февраля 2019 года сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий в Кокшетау при осуществлении "наркосделки" были задержаны подозреваемые в сбыте наркотического средства гашиш. При осмотре квартиры, которую в течение нескольких дней арендовали задержанные, стражи порядка обнаружили и изъяли 25 килограммов гашиша, расфасованные по отдельным сверткам", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Как было установлено, задержанные пытались наладить канал поставки гашиша из Жамбылской области в Акмолинскую. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

"В настоящее время оба задержанных водворены в изолятор временного содержания, проводятся следственно-оперативные мероприятия", - сказал начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Жанат Нургалиев.

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