Не хотела идти в садик: девушка нанесла побои 5-летнему ребенку в Астане  

Фото: Polisia.kz

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Актау. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в промышленной зоне на территории ТЭЦ-2 Актау задержали 22-летнего жителя Алматинской области, сообщает - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в промышленной зоне на территории ТЭЦ-2 Актау задержали 22-летнего жителя Алматинской области, сообщает Polisia.kz





Молодой человек приехал в регион с целью реализации синтетического наркотика "скорость" в особо крупном размере.





В ходе проведения обыска у задержанного изъяли один большой черный сверток, обмотанный прозрачной изолентой, содержащий внутри синтитеческое наркотическое средство "альфа-PVP" ("скорость"). Общий вес составил 788 граммов.





По словам задержанного, курьером он работает около двух месяцев, приехал в Актау для реализации синтетических наркотиков крупными партиями. Изъятый сверток с синтетическим наркотиком он получил через указания куратора в мессенджере Telegram.





В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта".





Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.









С начала года через пункты пропуска при попытке контрабандным путем провезти наркотические средства Пограничной службой выявлено и задержано свыше 940 кг тяжелых наркотиков.



