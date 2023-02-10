В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему насильнику

Только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы

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Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду, - В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду, сообщает Антикоррупционная служба по Алматинской области.





В ходе мониторинга ирригационных сетей области специалистами установлено, что сельскохозяйственные кооперативы, не обладая правами на оросительные каналы и не входя в регистр естественных монополий, занимались коммерческой деятельностью", - сообщили в Антикоре.





По данным пресс-службы, воду они получали у филиала БАК имени Кунаева РГП на ПХВ "Казводхоз" согласно утвержденному тарифу, однако подавали ее фермерским хозяйствам по завышенным ценам, тем самым заняв роль монополиста.





К примеру, если стоимость воды в БАК составляет 0,7 тенге за 1 кубический метр, то СПК подают воду сельхозтоваропроизводителям по 20 000 - 28 000 тенге за гектар, что в среднем составляет более 2 тенге за кубический метр. При этом, договора по доверительному управлению данными каналами имеют только 2 из 24 СПК. Сложившаяся ситуация привела к нарушению прав сельхозтоваропроизводителей. Отныне поливную воду фермеры будут получать напрямую с Большого Алматинского канала", - сообщает ведомство.





На основании рекомендации Антикоррупционной службы проработан вопрос заключения договоров напрямую с БАК по цене 0,5 тенге за 1 кубический метр в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, где более 272 крестьянских хозяйств.





Тем самым местным фермерам в предстоящем сезоне будут платить уже напрямую, при этом сэкономив за сезон более 42 млн. тенге, только в одном сельском округе.Также рассматривается вопрос по прямому заключению договоров в других сельских округах", - добавили в пресс-службе.





По данным Антикора, только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.



