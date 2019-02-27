Нетрезвый житель Кокшетау попытался подкупить полицейского

Кокшетау. 26 февраля. Kazakhstan Today - Нетрезвого жителя Кокшетау задержали за попытку дачи взятки сотруднику полиции, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 24 февраля. В дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что мужчина находится на улице в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок. Прибывшие на место полицейские доставили нарушителя в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Пытаясь уйти от ответственности, за несоставление административного материала мужчина в качестве взятки предложил сотруднику полиции сотовый телефон. Полицейский от взятки отказался и предупредил горожанина, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, однако подозреваемый настаивал на своем", - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный материал по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), а также проводится досудебное производство по части 1 статьи 367 УК РК (Дача взятки).

В полиции напомнили, что дача взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей наказывается штрафом в размере 20-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет. При этом если вас вынудили или вынуждают дать взятку, необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в правоохранительные органы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства