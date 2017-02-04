Незаконный игорный бизнес организовали в салоне красоты в Атбасаре

Кокшетау. 4 февраля. Kazakhstan Today - Незаконный игорный бизнес организовали в салоне красоты в городе Атбасаре Акмолинской области, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД совместно с сотрудниками Атбасарского РОВД в Атбасаре выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в одном из салонов красоты", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в ДВД, в помещении салона полицейские обнаружили и изъяли 8 игровых автоматов. Задержаны трое организаторов незаконного бизнеса, в том числе 19-летняя девушка, работавшая кассиром, 21-летний охранник и еще один 26-летний житель города Есиля.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 2000 МРП либо лишение свободы на срок до 2 лет, с конфискацией имущества.

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