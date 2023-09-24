22.09.2023, 11:13 42911
Незаконное интернет-казино разоблачили в Актюбинской области
Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге
Фото: pexels.com
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Актобе. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении 3 лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино), зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области.
Организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана. Тем самым данные лица предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр с выдачей клиентам реального выигрыша без соответствующей на то лицензии. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков - более 800 человек", - сообщили в АФМ.
В настоящее время проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес.
По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, касающиеся незаконной игорной деятельности, а также денежные средства.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане намерены ограничить деятельность игорного и лотерейного бизнеса.
Ранее президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев. Более 350 тысяч граждан республики страдают игроманией.
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23.09.2023, 15:00 15366
Жителю Костаная вынесли приговор за пропаганду терроризма в соцсетях
Фото: pexels
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Костанай. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в социальных сетях завершилось приговором к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Cудом района имени Беимбета Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Осужденный публиковал в социальных сетях видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций.
В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма.
23.09.2023, 11:09 20901
Студент карагандинского колледжа получил ножевое ранение от ровесника
Инцидент произошел прямо на территории учебного заведения
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Караганда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Студент колледжа Караганды получил серьезное ножевое ранение прямо во дворе учебного заведения. Нападавший задержан полицией, передает корреспондент агентства.
Задержан 17-летний подозреваемый. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 УК Республики Казахстан. То есть "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция по данной статье: подозреваемому грозит от трех до восьми лет ограничение свободы либо лишение свободы на тот же срок", - рассказал официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров телеканалу КТК.
У 19-летнего студента было повреждено легкое, сразу после происшествия он попал в реанимацию. Сейчас юноша уже в сознании.
По словам очевидцев, у парней - студентов 2-го и 3-го курсов давно были разногласия. Это первый раз, когда конфликт дошел до криминала. Руководство колледжа от комментариев отказалось.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо. Участники драки задержаны.
23.09.2023, 10:08 20376
Мошенник выманил 18 млн тенге у детей в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступник обманул двоих детей, завладев суммой в размере 18 миллионов тенге, сообщает прокуратура Акмолинской области.
В Кокшетау вынесли приговор в отношении 21-летнего жителя города, который путем обмана завладел крупной денежной суммой матери-одиночки, воспитывающей двоих детей.
Установлено, что гражданин А., действуя в группе лиц, пользуясь отсутствием матери, сообщил малолетним девочкам выдуманную историю о том, что их мать попала в ДТП. Под предлогом решения проблем их матери злоумышленники завладели деньгами потершей, отложенными на приобретение квартиры, в сумме 18 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Суд приговорил гражданина А. к 5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники выманили 700 тысяч тенге у 10-летней девочки, проинструктировав ребенка, как передать деньги.
22.09.2023, 16:03 37306
Школьник попал в больницу после избиения в Туркестанской области
Фото: Кадр из видео
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Туркестан. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Келесском районе Туркестанской области произошла массовая потасовка среди подростков. Один из участников попал в больницу.
Массовая драка среди подростков попала на видео в Туркестанской области. На кадрах видно, как один из участников наносит удар ногой по голове школьнику. В результате чего у парня разбит нос, течет кровь. По словам автора, потасовка произошла в Келесском районе региона.
В районом отделении полиции сообщили, что массовая драка среди подростков произошла 21 сентября.
Установлено, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который ударил потерпевшего школьника", - сказано в сообщении ведомства.
Пострадавший - ученик 11-го класса поступил в больницу, где на сегодняшний лень получает лечение.
По факту происшествия назначена экспертиза. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство), проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо. Участники драки задержаны.
22.09.2023, 15:54 37936
В Шымкенте чиновники-коррупционеры избежали тюремного заключения
Госслужащие приговорены к штрафам и уволены с занимаемых должностей
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Шымкент. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд признал должностных лиц управления земельных отношений виновными в коррупции. Чиновники приговорены к штрафу, а также лишены занимаемых должностей.
Заместителя руководителя и начальника отдела управления земельных отношений подозревали в получении взятки. 5 миллионов тенге они требовали с предпринимателя за беспрепятственную компенсацию при государственном изъятии земельного участка. Вина подсудимых полностью доказана. Чиновники лишились должностей, но избежали тюремного срока, сообщает издание "Отырар".
Замруководителя заплатит штраф - 50 млн тенге, а начальник отдела должен выплатить государству 58 млн. В деле также фигурировал глава управления - его подозревали в неоднократном получении взяток - от двухсот до восьмисот тысяч тенге - от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Наказание чиновнику пока не определили, информирует издание.
22.09.2023, 15:14 39196
Апелляция оставила без изменений приговор по делу "Оператора РОП"
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия в Астане вынесла решение в отношении фигурантов уголовного дела "Оператора РОП".
Судебная коллегия рассмотрела апелляцию по делу руководителей ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и постановила оставить без изменения приговор межрайонного следственного суда Астаны от 3 июля текущего года.
Судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова начался в апреле текущего года.
Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
В июле этого года суд приговорил троих фигурантов дела, в том числе экс-вице-министра, к 7 годам лишения свободы. Финансовый директор ТОО получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.
Также напомним, что депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что свидетели указали, что конечным бенефициаром "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, "но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса".
22.09.2023, 14:40 39991
В Астане вынесли приговор няне, убившей маленького ребенка
Няня и ее сожитель получили 17 и 23 года заключения соответственно
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил няню и ее сожителя к длительным тюремным срокам за убийство маленького ребенка, сообщает столичная прокуратура.
В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства вины указанных лиц. Приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы соответственно", - сообщили в прокуратуре Астаны.
По информации ведомства, в прошлом году няня и ее сожитель совершили физическое насилие над малолетним ребенком, после чего он скончался.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, избившей до смерти трехлетнего ребенка няне вынесли приговор в Талдыкоргане.
В смерти двухлетнего ребенка в Алматинской области подозревают 30-летнюю няню, которая брала его к себе на воспитание.
21.09.2023, 20:28 52141
В СКО чиновники заплатили за несуществующий водопровод 87 млн тенге
Руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию государственной службы уволен
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Петропавловск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям закона "О государственных закупках" по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены.
По акту прокурорского надзора и рекомендациям совета по этике руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию государственной службы уволен, а необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме.
Ход строительства объекта взят на контроль.
С начала этого года методом риск-ориентированного подхода проверено 57 млрд тенге бюджетных средств с фиксацией нарушений на более чем 22 млрд тенге, из них 6,3 млрд тенге можно восстановить работами, поставкой материалов и оборудования.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?