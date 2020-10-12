Ножевые ранения нанес больной шизофренией спящему жителю Талдыкоргана

Талдыкорган. 9 октября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане больной шизофренией проник в квартиру незнакомых людей и нанес молодому мужчине ножевые ранения, передает Kazakhstan Today.

Воспользовавшись открытой дверью, он проник в квартиру на втором этаже, взял со стола кухонный нож и нанес спящему 24-летнему жильцу ножевые ранения в область лица и головы. Выбежавшей на крики из соседней комнаты сестре пострадавшего напавший сказал, что его послал бог и он ее не тронет, после чего, завладев сотовым телефоном и зарядным устройством, скрылся", - сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Разбой, с проникновением в жилое помещение". Прибывшие на место оперативники в течение трех часов задержали подозреваемого в соседних дворах. Они ориентировались на приметы, указанные потерпевшим и его сестрой. Задержанный - 24-летний житель областного центра состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения.

Нож, телефон и зарядное устройство приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Подозреваемого суд решил изолировать от общества, применив меру пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в полиции.

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