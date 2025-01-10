О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
По данным АФМ, для отмывания своих доходов в 2024 году преступники активно использовали физических лиц или так называемых дроперов.
Дроперы - это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике дроперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях", - рассказали в АФМ.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
Для предотвращения незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
В АФМ еще раз предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов и порекомендовали быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - предупредили в АФМ.
Ранее председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов рассказал, что бюджет некоторых кибергруппировок сопоставим с ВВП Казахстана.
В прошлом году ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, только за 6 месяцев вырос до 7,1 млрд тенге.