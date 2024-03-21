20.03.2024, 21:09 18241
Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Кыргызстане
Фото: freepik.com
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Бишкек. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержали гражданина Казахстана, ранее объявленного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперуполномоченные службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что иностранец М.М., 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного уголовного дело по статье 427 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) УК РК на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин Казахстана М.А. Задержанный доставлен в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека и на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.
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21.03.2024, 12:29 6336
Командира роты патрульной полиции Шымкента задержали за вымогательство и взятки
Полиция провела задержание по заявлениям жителей города
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Шымкент. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Командира роты патрульной полиции задержали в Шымкенте за вымогательство и получение взятки, сообщает департамент полиции города.
В полиции подчеркнули, что провели задержание по заявлениям жителей города.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в акимате Шымкента прямо во время совещания задержали подозреваемого в коррупции руководителя управления жилья.
20.03.2024, 13:06 26661
О местонахождении Масимова рассказали в МВД
Фото: Inform.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Где находится экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
Мы не можем всех заключенных показывать, как репортаж. Он осужден. Находится в местах лишения свободы", - сказал глава МВД.
Напомним, приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля 2023 года. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае прошлого года Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-полицейский обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.
20.03.2024, 12:44 27406
Саденов ответил на вопрос об уголовном деле Тургумбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова попросили прокомментировать уголовное дело, по которому проходит его предшественник Ерлан Тургумбаев.
МВД не расследует. Поэтому комментировать не могу - по какому делу, по какой статье. Здесь вопрос к компетентным органам", - сказал министр.
Он добавил, что не владеет информацией об уголовном деле в отношении экс-министра МВД.
Напомним, в 2022 году Ерлана Тургумбаева освободили от должности советника президента. Ранее Тургумбаев занимал пост главы Министерства внутренних дел Казахстана. Он покинул эту должность вскоре после январских событий.
В августе 2022 года бывшего главу МВД допросили по делу о январских беспорядках в качестве свидетеля.
19.03.2024, 19:49 41281
Дело АО "Казтемиртранс": комментарий прокуратуры
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в ходе следственно-оперативных розыскных мероприятий установлена коррупционная схема с участием должностных лиц филиала АО "Казтемиртранс" и грузоотправителей, которые в период 2019-2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок.
Стоит отметить, что лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только судом (статья 65 УК РК)", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.
Напомним, 18 марта в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
19.03.2024, 18:15 42061
В Астане поликлиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев
За счет незаконного прикрепления к себе граждан поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане одна из частных поликлиник города прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.
Частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч - дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования (...) В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного. К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание", - проинформировали в пресс-службе.
Более того, Фондом социального медицинского страхования выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5-10 лет назад.
В результате столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тысяч услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге. По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы", - добавили в фонде.
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
18.03.2024, 20:53 57251
Экс-аким Сатпаева получил 3,5 года за взятку в 10 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Сатпаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Ә. и индивидуального предпринимателя М., сообщает пресс-служба суда.
В феврале 2024 года Ә., будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.
Приговором суда Ә. признан виновным и ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
М. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Напомним, должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки. Вынесены приговоры четырем руководителям филиалов и 16 предпринимателям.
18.03.2024, 19:46 58426
Должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
- С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- А. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно;
- Е. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- К. - в получении взятки в крупном размере неоднократно;
- Р. - в даче взятки в крупном размере;
- 15 предпринимателей - в даче взятки.
Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К. в период 2019-2022 годов в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.
Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток.
Общая сумма полученных взяток:
- подсудимым С. - 13 млн 225 тыс. тенге;
- подсудимым А. - 3 млн 480 тыс. тенге;
- подсудимым К. - 19 млн 710 тыс. тенге;
- предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге.
Суд признал виновными С. и К. и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
А. - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.
Р. - назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.
Подсудимый Е. признан виновным без назначения уголовного наказания в связи со смертью подсудимого.
Остальные 15 взяткодателей, являющихся бизнесменами, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Казтемиртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
18.03.2024, 11:37 65381
Убившей семилетнюю падчерицу мачехе вынесли приговор в Алматы
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд вынес приговор мачехе, убившей семилетнюю падчерицу.
Преступление произошло в июле прошлого года. По словам родных, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка, но в последний раз от удара об стену у девочки произошло кровоизлияние в мозг и она скончалась. На девочку также поднимал руку родной отец.
Суд признал подсудимую Балжан Турлыбек виновной в совершении убийства и назначил ей 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также подсудимую обязали выплатить судебные издержки в размере 674 тыс. тенге и сделать выплаты в фонд пострадавших в размере 30 МРП (103 500 тенге).
Подсудимая заявила, что намерена обжаловать приговор. Она обвиняет в смерти девочки отца.
Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
В феврале мажилис одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие.
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