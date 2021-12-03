Обманувшего казахстанцев на 263 млн тенге афериста задержали в Санкт-Петербурге

КАРАГАНДА. 2 ДЕКАБРЯ - Лжеруководитель банка, обманувший казахстанцев на 263 млн тенге, задержан в Санкт-Петербурге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2019 году в полицию Караганды поступали заявления от граждан, ставших жертвой мошеннических действий. Выяснилось, что злоумышленник, выдавая себя за руководителя одного из банков, стал привлекать денежные средства от населения якобы для вложения в инвестиционную программу. При этом он обещал ежедневную выплату дивидендов в виде 1% от вложенной суммы. Многим жителям Караганды такие условия показались привлекательными. Они передавали аферисту свои накопления, а взамен получали гарантийные письма, подписанные мошенником от имени директора финансового учреждения. Первоначально злоумышленник выдавал гражданам некоторые суммы, а затем перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила 263 млн тенге. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Они установили подозреваемого - 31-летнего мужчину, являющегося сотрудником одного из банков, который в ходе досудебного расследования скрылся от органов уголовного преследования.

В отношении подозреваемого специализированный следственный суд города Караганды заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в международный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург задержали подозреваемого. Он водворен в один из изоляторов Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанного в Казахстан", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.



