Обвиняемый в покушении на убийство экибастузец задержан в Павлодаре

Павлодар. 19 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре задержали ранее судимого жителя Экибастуза, обвиняемого в покушении на убийство человека, передает Kazakhstan Today.

"В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне Павлодара задержан и водворен в изолятор временного содержания житель Экибастуза, 1983 года рождения, безработный, ранее судимый. Расследование по части 3 статьи 24, статье 99 УК РК (Покушение на убийство) продолжается", - проинформировали в пресс-центре ДВД Павлодарской области.

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