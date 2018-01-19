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Обвиняемый в покушении на убийство экибастузец задержан в Павлодаре19.01.2018
Криминал  12:22

Павлодар. 19 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре задержали ранее судимого жителя Экибастуза, обвиняемого в покушении на убийство человека, передает Kazakhstan Today.

"В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне Павлодара задержан и водворен в изолятор временного содержания житель Экибастуза, 1983 года рождения, безработный, ранее судимый. Расследование по части 3 статьи 24, статье 99 УК РК (Покушение на убийство) продолжается", - проинформировали в пресс-центре ДВД Павлодарской области.
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Обвиняемый в покушении на убийство экибастузец задержан в Павлодаре
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