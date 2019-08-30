Обвиняемый в убийстве Анастасии Галеевой рассказал свою версию событий

Алматы. 29 августа. Kazakhstan Today - Предполагаемый убийца молодой алматинки Анастасии Галеевой дал показания в суде, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых - двое. По версии следствия, один из них задушил жертву, второй помогал скрыть следы преступления, сообщил Первый канал "Евразия"

Асхат Баржаксин и Евгений Степанов утверждают, что в ночь с 9 на 10 февраля этого года они вместе с Галеевой и супругой Степанова употребляли наркотики. После этого Анастасии стало плохо, она упала и начала задыхаться. Евгений якобы заметил, что ее язык запал в горло и пытался помочь. Разжимая челюсть, он сломал несколько деревянных лопаток, затем использовал гаечный ключ. Но и эти попытки не увенчались успехом, Евгений попробовал сделать трахеотомию. Говоря немедицинским языком, это процедура, когда через надрез на горле обеспечивается доступ воздуха в дыхательные пути.

Евгений попросил что-нибудь острое. Маргарита принесла из кладовки острый предмет, это был строительный или канцелярский нож. Евгений сделал надрез, они пытались вставить трубочку, Евгений и Маргарита. Но у них ничего не получилось", - сказал Баржаксин.

После того как ничего не получилось, Анастасия уже не подавала признаков жизни. Степанов закопал тело в снег, чтобы, как сам и пояснил, оно не портилось. На следующий день подсудимые отправились избавляться от подруги.

Пытался похоронить на Каройском кладбище. Приехали туда, полчаса пытался выкопать могилу рядом с другой. Земля была замерзшая, я не смог этого сделать, потому что у меня в руках была только штыковая лопата", - пояснил Степанов.

Тогда и пришла идея сбросить тело в канал. Степанов утверждает, что Анастасия умерла от передозировки наркотиков, он ее не душил. С этой версией не согласен эксперт. Он обнаружил несколько переломов.

Имел место перелом подъязычной кости и кровоизлияние в мягкие ткани шеи по периметру: подъязычной кости, боковых поверхностей, кровоизлияния были. То есть признаки, указывающие на сдавливание шеи", - сказал эксперт Тахир Халимназаров.

На чьей стороне правда, предстоит решить суду. Процесс подходит к завершению, и, скорее всего, в начале сентября будет вынесен приговор.

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