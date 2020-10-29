Очередная мошенница присвоила 2,5 млн тенге, обещая жителям Тараза помощь в покупке квартир

Тараз. 28 октября. Kazakhstan Today - На 2,5 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза, обещая помощь в покупке квартир, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции Тараза за совершение мошенничества задержали 33-летнюю жительницу областного центра. В ходе доследственной проверки установлено, что женщина, войдя в доверие к жителям города, предлагала услуги при покупке жилья. В итоге она завладела денежными средствами пострадавших в размере 2,5 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Проводится ряд следственных действий, направленных на установление иных лиц, ставших жертвами мошенницы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства