В Костанае очевидцы задержали подозреваемого в покушении на изнасилование девочки

Костанай. 4 октября. Kazakhstan Today - В Костанае прохожие помогли предотвратить изнасилование 11-летней девочки и задержали подозреваемого, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено 2 октября 2019 года. Примерно в час дня на пульт 102 поступило сообщение, что на пересечении улиц Алтынсарина - Назарбаева, неустановленный парень напал на 11-летнюю девочку и нанес ей телесные повреждения. В течение нескольких минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. На месте полицейские обнаружили избитую 11-летнюю девочку. Она сразу же была доставлена в детскую областную больницу. Также на месте происшествия находилась женщина, которая видела, как неизвестный мужчина избивал ребенка. Женщина стала кричать и звать на помощь. На крик подбежали несколько парней. Подозреваемый в это время стал убегать. За ним побежали парни, которые вместе с подъехавшим полицейским патрулем задержали подозреваемого", - рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Подозреваемый - 28-летний житель города Костаная, состоит на учете как токсикоман. Он задержан и водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Сегодня все чаще общественность приходит на помощь полицейским. Уверен, что эта тенденция будет продолжаться. Сегодня в области полиции активно помогают более 500 человек. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка было поощрено 110 помощников полиции. К поощрению будут представлены и граждане, которые оказали содействие в раскрытии покушения на изнасилование несовершеннолетней", - резюмировал Аймагамбетов.

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