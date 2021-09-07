КОКШЕТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - Оглашен приговор по делу о жестоком убийстве четырех женщин в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жестокое преступление в поселке Бурабай Акмолинской области потрясло его жителей. Мужчина зарезал четырех женщин, пишет Kokshetau.Asia

Преступление произошло 5 декабря 2020 года в одной из квартир многоэтажного жилого дома. По версии следствия 28-летний житель Акмолинской области сам позвонил в Бурабайский районный отдел полиции и сообщил новость, что он убил четырех спящих женщин. Во время совершения криминала мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Говорят, его жертвами стали: 70-летння мать, ее 41-летняя дочь и две их соседки. Стражи порядка задержали звонившего мужчину, ранее он был неоднократно судим за кражи.

Помимо признательных показаний, подозреваемый сам указал орудие правонарушения - нож, на котором экспертиза обнаружила его запаховые следы. Мотивом к преступлению стали неприязненные отношения с одной из убитых.

Акмолинский специализированный суд по уголовным делам признал подсудимого виновным в совершении убийства. Судья Торкалы Бектурсунов приговорил его к пожизненному лишению свободы. Оглашенный вердикт не вступил в законную силу. Осужденный вину не признал.





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