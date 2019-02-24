Ограбившего дом жительницы ЮКО казахстанца задержали в Курганской области России

Туркестан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали грабителя, который в течение двух лет находился в международном розыске и скрывался в Курганской области РФ, передает Kazakhstan Today.

Летом 2016 года в отдел полиции поступило сообщение о нападении на дом жительницы Казыгуртского района. Грабители проникли в дом потерпевшей и похитили ювелирные изделия и деньги на сумму более 4 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК (Грабеж)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

По информации пресс-службы, полицейские установили личности подозреваемых, один из которых скрылся на территории РФ. Осенью того же года скрывшийся преступник был объявлен в розыск.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий оперативники Казыгуртского РОП совместного с российскими коллегами задержали подозреваемого преступника в Курганской области Российской Федерации. Осенью 2018 года подозреваемый был экстрадирован на территорию Казахстана. В настоящее время решением суда подсудимый был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

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