Мародер, ограбивший в Алматы магазин сотовых телефонов, задержан в Туркестане

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников криминальной полиции управления полиции города Туркестан попали двое мужчин из Усть-Каменогорска, которые остановились в одной из гостиниц Кентау. Задержание одного из них оперативники провели в Туркестане при сбыте в ломбард похищенного. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков", - сообщает Polisia.kz.
По словам Калдарбекова, молодой человек ранее был судим за разбой.
Со слов подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. Во время погромов мародеры ограбили магазин Kcell, откуда унесли пять телефонов Samsung, двое беспроводных наушников и смарт-часы Apple watch.
Материальный ущерб, уточнил полицейский, составил 1 млн тенге.
После совершенных преступлений мародеры уехали домой.
Три телефона мародеры успели сбыть в Усть-Каменогорске, а деньги потратить на собственные нужды. Затем, воспользовавшись тем, что везде сняты блокпосты, прибыли в Туркестанскую область на такси. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - проинформировал Калдарбеков.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. Полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание его подельника.