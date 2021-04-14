Ограбление в Уральске: следствие не нашло 39 млн тенге

УРАЛЬСК. 13 АПРЕЛЯ - Сегодня в суде Уральском городском суде №2 огласили приговор трем налетчикам, которые в феврале прошлого года ограбили владельца обменного пункта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ограбление произошло в центре Уральска в 21.40. Потерпевшему брызнули в лицо из баллончика и вырвали сумку с деньгами. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта прошлого года. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж), пишет портал "Мой город"

Позже выяснилось, что часть денег один из подозреваемых потратил на покупку автомобилей и сотовые телефоны. Следствие длилось больше года

На скамье подсудимых оказались трое подозреваемых: 27-летний Султан Кулумжанов (ранее неоднократно судим), 27-летний Бауржан Шарипов и 36-летний Арман Акунов.

Кулумжанов, Акунов, Шарипов и неустановленное следствием лицо 28 февраля прошлого года ограбили по предварительному сговору владельца обменного пункта ТОО "Эр Тай Лай" Камбара Хайршакова. Тогда было похищено более 45 млн тенге. Суд, исследовав материалы дела и приняв во внимание все доказательства, пришел к выводу, что вина подсудимых доказана в полном объеме. По первым четырем эпизодам кражи вина Кулумжанова доказана, и он не оспаривает этого", - сообщил судья уральского городского суда №2 Аскар Исмаилов.

По его словам, основанием для обвинения в деле по ограблению послужила видеозапись с места преступления, где были зафиксированы действия Кулумжанова. Спустя пару дней он был задержан сотрудниками полиции. В первоначальных показаниях Кулумжанов неоднократно указывал, что к нему обратился Акунов. А Акунов, в свою очередь рассказал, что к нему ранее обращался Шарипов и предложил совершить ограбление.

По его показаниям были установлены все обстоятельства дела, после чего был задержан Акунов, который также признал вину. При этом показания Акунова и Кулумжанова не противоречили друг другу", - рассказал Аскар Исмаилов.

После этого был задержан третий подозреваемый - Шарипов.

Со слов судьи по делу выделен и не установлен следствием еще один участник преступления, поэтому все подробности его совершения неизвестны.

Только известно, что во время совершения ограбления Акунов и Шарипов находились в машине во дворе обменного пункта. Не установленное следствием лицо находилось во дворе обменного пункта, где гаражи. А Кулумжанов брызнул потерпевшему в лицо из баллончика, вырвал сумку и убежал. Хайршаков побежал за ним, но не догнал. При этом из показаний Кулумжанова выяснилось, что Акунов и Шарипов ездили за потерпевшим и наблюдали его действия ранее. После ограбления трое подсудимых и неизвестное лицо поделили деньги на четверых. На момент задержания у Шарипова нашлось 340 тыс. тенге, он сказал, что занял у соседей 300 тыс. тенге в этот день по просьбе сестры. У Акунова были изъяты 925 тыс. рублей (более 5 млн тенге), у Кулумжанова - около одного миллиона тенге, при этом он отмечает, что некоторую их часть уже успел потратить. Из 45 миллионов было обнаружено и возращено только 6 млн тенге, остальные деньги потратили осужденные", - пояснил Аскар Исмаилов.

Судья также отметил, что во время следствия не были предоставлены свидетели, они появились только тогда, когда дело передали в суд.

В итоге суд приговорил Акунова к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Шарипова к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и Кулумжанова к 9 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

Сестра подсудимого Шарипова Зульфия не согласна с приговором. Она заявила, что дойдет до верховного суда.

Недавно опять обокрали валютчика, и их нашли, подозреваемые сейчас под стражей. Биллинг был неправильным, как мой брат может пересечь весь город за две минуты? Потом по детализации среди троих подсудимых не было зафиксировано звонков, и это тоже не было предоставлено в суде. Во время преступления моего брата там не было. Он не признавал свою вину. Я уволю Исмаилова с работы, я добьюсь этого! Кулумжанов не был знаком с Шариповым, просто тот купил у моего брата машину, это все. Был новый обвинительный акт, в котором укрывают многие эпизоды. Причем Кулумжанов - наркозависимый человек, и он делает все, что ему скажут, тот признает, что во многих документах он даже не расписывался", - заявила Зульфия Шарипова.

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