Охранника стройки тяжело ранили во время разбойного нападения в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане совершено разбойное нападение на охранника строящейся автомойки, передает Kazakhstan Today.

Заступив с вечера на охрану строительного объекта, 33-летний житель столицы, находясь в сторожке, около 05.30 услышал с улицы посторонние звуки. В момент, когда он попытался открыть дверь, неизвестные нанесли ему удар по голове, после чего надели на его голову мешок из-под цемента. Затащив в помещение, потерпевшему связали руки и ноги. На попытки оказать сопротивление нападавшие нанесли охраннику ножевые ранения, а затем избили арматурой, пока он не потерял сознание", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Лежащего без сознания мужчину обнаружили строители, пришедшие утром на работу. Выяснилось, что со стройки были похищены товарно-материальные ценности и личные вещи охранника общей стоимостью 2 млн тенге. Нападавшие смогли беспрепятственно вынести похищенное, так как на стройке отсутствуют системы безопасности: освещение, ограждение и так далее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемых: ими оказались два родных брата 42 и 34 лет, оба ранее неоднократно судимы. После разбойное нападения братья успели вывезти украденные со стройки товарно-материальные ценности в поселок Косшы, где планировали их сбыть.

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК (Разбой). Ведется расследование.

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