Система Orphus

Охранника стройки тяжело ранили во время разбойного нападения в Нур-Султане

07.09.2020, 18:04 4240
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане совершено разбойное нападение на охранника строящейся автомойки, передает Kazakhstan Today.
 

Заступив с вечера на охрану строительного объекта, 33-летний житель столицы, находясь в сторожке, около 05.30 услышал с улицы посторонние звуки. В момент, когда он попытался открыть дверь, неизвестные нанесли ему удар по голове, после чего надели на его голову мешок из-под цемента. Затащив в помещение, потерпевшему связали руки и ноги. На попытки оказать сопротивление нападавшие нанесли охраннику ножевые ранения, а затем избили арматурой, пока он не потерял сознание", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

 
Лежащего без сознания мужчину обнаружили строители, пришедшие утром на работу. Выяснилось, что со стройки были похищены товарно-материальные ценности и личные вещи охранника общей стоимостью 2 млн тенге. Нападавшие смогли беспрепятственно вынести похищенное, так как на стройке отсутствуют системы безопасности: освещение, ограждение и так далее.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемых: ими оказались два родных брата 42 и 34 лет, оба ранее неоднократно судимы. После разбойное нападения братья успели вывезти украденные со стройки товарно-материальные ценности в поселок Косшы, где планировали их сбыть. 
 
Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК (Разбой). Ведется расследование.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая