Он угрожает всей моей семье - казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа

Экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа, который угрожает ей и ее семье.





Скриншоты переписки, голосовые сообщения с угрозами и видео, на которых экс-супруг портит принадлежащее ее семье имущество, женщина опубликовала в соцсетях и отправила в фонд "Не молчи".













Женщине пришлось переехать из Кокшетау от бывшего мужа. Но он преследует ее и ее родных с момента расставания с ним", - сообщили в фонде.





По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера.





Он преследует всю мою семью, угрожает, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы. Преследует все мое окружение (...) Отправляет неких людей в детский сад с целью украсть моего сына", - рассказала женщина в видео.





По ее словам, было написано множество заявлений, но ни за одно свое действие бывший муж не понес наказания.





По словам правозащитников, сейчас экс-супруг в Астане и снова угрожает.





Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.





По факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РК (Угроза). В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию нарушителя и его доставлению в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.





Там добавили, что все ранее поступившие обращения жительницы Кокшетау в отношении зятя зарегистрированы.





По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры", - заявили в департаменте.





Ранее сообщалось, что пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.





В прошлом году в Мангистау суд вынес приговор злоумышленнику, который пытался убить беременную жену. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы.



