ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур причинила государству ущерб в размере 386,5 млн тенге

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области разоблачили организованную преступную группу, которая на территории Караганды в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия установлено, что участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности ОПГ составила 386,5 млн тенге. В настоящее время наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

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