ОПГ вымогателей задержали в Туркестанской области

Туркестан. 15 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали членов организованной преступной группы, занимавшаяся вымогательством, передает Kazakhstan Today.

Полицейские ДВД Туркестанской области задержали преступную группу из шести человек, подозреваемую в вымогательстве. Задержанными являются жители Туркестанской области, Шымкента и Астаны, которые вымогали деньги у потерпевших. Преступная группа оказалась причастна к нескольким фактам вымогательства с целью завладения автомашинами.

"Следствием установлено, что в феврале 2015 года члены преступной группы, угрожая физической расправой жителю Мактааральского района, потребовали у него деньги, который тот якобы должен. Они вывезли потерпевшего за город, где силой отобрали у него автомашину БМВ, обещая вернуть за деньги, а спустя месяц забрали еще одну автомашину - ВАЗ, которую затем продали. Далее, в июле того же года преступная группа напала на жителя Шымкента, у которого также вымогали деньги. Подозреваемые избили потерпевшего и нанесли ранение из оружия, после чего отобрали автомашину "Ауди" и скрылись с места преступления. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по нескольким статьям УК РК, в том числе "Вымогательство", "Похищение человека", "Незаконное лишение свободы" и другие", - прокомментировали в пресс-службе ДВД.

В течение трех лет полицейские Туркестанской области проводили все необходимые оперативные и следственные мероприятия. В итоге удалось выйти на след и задержать вымогателей. В настоящее время Следственным управлением ДВД Туркестанской области собранные в отношении подозреваемых материалы с обвинительным актом направлены в суд.

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